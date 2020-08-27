وزيرة الجيوش الفرنسية في العراق لمناقشة تهديدات داعش والتدخلات التركية

وأعلن مكتب وزيرة الجيوش الفرنسية أن بارلي وصلت إلى العراق للتعبير عن دعمها لحكومة مصطفى الكاظمي التي تواجه أزمة سياسية واقتصادية وصحية، في ثاني زيارة يقوم بها وزير فرنسي إلى العراق خلال ستة أسابيع.

وقال المصدر نفسه إن بارلي ستجري صباح الخميس محادثات مع قائد قوات التحالف الدولي، والرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي تولى مهامه في أيار/مايو الماضي.

وستركز بارلي خلال الزيارة على القضايا الكبرى التي بحثها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال زيارته قبل أسابيع، من مكافحة داعش إلى احترام سيادة العراق، حيث يتنافس الأميركيون والإيرانيون.

وأوضح المصدر إن بارلي ستتطرق في محادثاتها إلى التدخلات التركية على الأراضي العراقية.

وصرح مصدر في وزارة الجيوش الفرنسية "انتقلنا إلى مستوى مقلق من المساس بالسيادة العراقية"، مؤكدًا من جديد "دعم فرنسا الكامل للسيادة العراقية في إطار توازن إقليمي معقد".

وفي مجال مكافحة الإرهاب، تحذر فرنسا باستمرار الأسرة الدولية بشأن ضرورة عدم خفض الاستعداد في مواجهة داعش نتيجة الخلافات الأميركي الإيرانية منذ بداية العام وأزمة وباء كوفيد-19.

وقالت الوزارة "نرصد عناصر تدل على قيام داعش سرًّا بإعادة تنظيم لصفوفه لم تكن متوقعة لكنها تشكل تحديًا حقيقيًّا للعراق".

(م ش)