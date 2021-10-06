وفي مقابلة حصرية مع صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية، قالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد إن هناك إجماعًا بين أحزاب اليمين واليسار والوسط، الذين يجلسون معًا في ائتلاف حاكم واحد على عدم معالجة أي قضية قد تسبب شرخًا داخليًّا - بما في ذلك حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقالت أيليت شاكيد خلال زيارتها لأبو ظبي، يوم الاثنين، "الوضع الحالي هو الأفضل للجميع".

وأيليت شاكيد، هي واحدة من أكثر السياسيين نفوذًا في إسرائيل والعامل الأساسي في الحكومة الحالية، تريد إدارة الصراع مع الفلسطينيين، وليس حله.

وقالت أيليت شاكيد، (45 عامًا)، التي شغلت منصب وزيرة العدل بين عامي 2015 و2019: "من الأفضل الحفاظ على هذا الوضع".

وأضافت: "نحن نؤمن بالسلام الاقتصادي لتحسين حياة الفلسطينيين والقيام بمناطق صناعية مشتركة لكن ليس دولة بجيش بالتأكيد".

وتشكلت الحكومة المتنوعة، التي تضم لأول مرة حزبًا عربيًّا، في حزيران بعد أن وافقت الأحزاب السياسية على ائتلاف أنهى فترة رئاسة بنيامين نتنياهو التي استمرت 12 عامًا كرئيس للوزراء.

ولم يكن للأحزاب سوى القليل من القواسم المشتركة غير الرغبة في الإطاحة بنتنياهو. بموجب اتفاق الائتلاف، يشغل بينيت منصب رئيس الوزراء لمدة عامين، وبعد ذلك سيحل محله لبيد.

وأيليت شاكيد هي حليفة رئيسة لبينيت، الذي يقود "حزب يمينا" القومي المتطرف الذي يناصر الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية التي تسيطر عليها إسرائيل.

وترفض أيليت شاكيد وصف المستوطنات بأنها غير شرعية، وبدلًا من ذلك تطلق عليها "الأراضي المتنازع عليها". ووصفت النشطاء الذين يقفون وراء عقوبات مقاطعة إسرائيل بأنهم "منافقون".

ويعتقد تحالفها اليميني أن للشعب اليهودي مطالبة قانونية وتاريخية وأخلاقية بالضفة الغربية.

لا لحل الدولتين

وكانت أيليت شاكيد صريحة بشأن معارضتها الشديدة لمفهوم حل الدولتين للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وقالت إن إسرائيل تعلمت دروسًا لا تقدر بثمن من صراعاتها السابقة.

وقالت: "لقد عرفنا بأنفسنا أنه من كل الأراضي التي ننسحب، ستظهر منظمة إرهابية. لقد حدث ذلك في جنوب لبنان حيث يحكم حزب الله ويموله إيران ويضع آلاف الصواريخ الموجهة إلى إسرائيل".

وأردفت: "عندما انسحبنا من غزة، كان الناس يقولون إنها ستكون موناكو أخرى - لكننا نعرف ما حدث هناك، استولت حماس على المدينة وحولتها إلى دولة إرهاب. لن نكرر هذه التجربة مرة أخرى".

وأصبح وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هورويتز، يوم الأحد، ثاني مسؤول إسرائيلي كبير يلتقي الزعيم الفلسطيني محمود عباس منذ تولي الحكومة الجديدة السلطة.

كما التقى وزير الدفاع بيني غانتس عباس في مقره بالضفة الغربية في آب، في أول محادثات رفيعة المستوى وجهًا لوجه منذ أكثر من عقد.

ولكن بالنسبة لأيليت شاكيد، فإن الزعيم الفلسطيني ليس شريكًا في صفقة سلام حقيقية.

وقالت أيليت شاكيد: "محمود عباس لم يجر انتخابات لأنه يخشى أن يخسر أمام حماس. إذا كانت هناك انتخابات. ستتولى حماس زمام الأمور".

ووصفت أيليت شاكيد صفقات بلادها مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان لتطبيع العلاقات بأنها "نموذج يحتذى به" للآخرين، وقالت إنها تتوقع أن تحذو حذوها دول عربية وإسلامية أخرى.

وأضافت: "لقد رأى الجميع فوائد السلام بين الإمارات وإسرائيل. بشكل رئيسي على المستويات الاقتصادية والسياحية والتكنولوجية".

(م ش)