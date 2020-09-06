وزير يوناني: لا نخشى الدخول في مواجهة مع تركيا

وقال أدونيس جورجياديس، اليوم، في تصريحات نشرتها وسائل إعلام يونانية، إن أردوغان "يعيش الأوهام ويسعى لإحياء الإمبراطورية العثمانية".

وأكد الوزير أن اليونان "قادرة على التصدي لأطماع أردوغان"، مشددًا على أن أثينا اتخذت استعداداتها لأي مواجهة، وتابع: "لا نخاف تركيا ولن نرضخ للتهديدات".

ويأتي تصريح الوزير اليوناني بالتزامن مع انطلاق مناورات عسكرية تركية شمال جزيرة قبرص، في أحدث حلقات التوتر بين تركيا واليونان، البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي، المستمر منذ أشهر.

هذا، ونقلت اليونان ملف التوتر في شرقي البحر المتوسط إلى مجلس الأمن الدولي، وقال وزير خارجيتها نيكوس دندياس، إنها ستقدم إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن أنشطة تركيا الخارجة عن القانون.

(ي م)