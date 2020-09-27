وزير لبناني سابق: فتشوا عن تركيا ومشروعها التخريبي في كل المنطقة

وغرد الوزير السابق عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "تطورات الوضع الأمني شمال لبنان خطيرة للغاية، فلنكن إلى جانب الجيش وقوى الأمن لحماية الشمال ولبنان".

وأضاف: "الواضح أن من يحرك هذه المجموعات الإرهابية واحد من ليبيا إلى سوريا إلى لبنان، فتشوا عن تركيا ومشروعها التخريبي في كل المنطقة".

هذا وقالت مصادر أمنية إن قوات الأمن اللبنانية قتلت "متطرفين" اثنين على الأقل في تبادل كثيف لإطلاق النار، يوم السبت، مع جماعة مسلحة في شمال شرقي البلاد قرب الحدود مع سوريا.

وأضافت المصادر لوكالة رويترز، أن ثلاثة من أفراد الأمن اللبناني أصيبوا أيضاً في الاشتباك الذي بدأ بعد مداهمة القوات لمنزل في منطقة وادي خالد كانت تختبئ فيه المجموعة المشتبه بتخطيطها لهجمات.

(ز غ)

ANHA