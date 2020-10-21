وزير خارجية أرمينيا في موسكو وسيتوجه بعدها إلى واشنطن

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية، أنا ناغداليان، وصول وزير خارجية بلادها زوهراب مناتساكانيان، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة عمل قصيرة.

وكتبت المتحدثة عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "مناتساكانيان وصل إلى موسكو في زيارة عمل قصيرة الأمد"، لكنها لم تكشف عن أسباب الزيارة أو تفاصيل أخرى.

وذكرت وزارة الخارجية الأرمينية أن وزير خارجيتها مناتساكانيان سيلتقي نظيره الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن الجمعة المقبلة 23 تشرين الأول/أكتوبر، في حين قالت وزارة الخارجية الأذربيجانية أيضاً أن وزيرها جيحون بيراموف سيلتقي بومبيو أيضاً في واشنطن الجمعة، فيما استبعد الطرفان إمكانية عقد اجتماع ثلاثي بحسب فرانس برس.

وتوصلت أرمينيا وأذربيجان، السبت الماضي، إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار، بعد فشل الاتفاق الأول الذي تم في الـ10 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري بوساطة روسية، وسط مساعي تركيا لإنهائه.

(س ر)