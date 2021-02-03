وزير خارجية أميركا يطلب تشكيل فريق للتفاوض مع إيران

وبحسب مصدر مقرب من الإدارة، فقد طلب بلينكن من مالي إحضار أشخاص "أكثر تشددًا" بشأن إيران.

وبدأ مالي في تشكيل فريقه الجديد، وبمجرد أن يصبح في مكانه، سيبدأ في تطوير استراتيجية لإعادة التواصل مع إيران. ويقول المسؤولون الأميركيون إن مالي على اتصال بنظرائه الأوروبيين ومسؤولين من إسرائيل ودول الخليج.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس "الوزير بلينكن يبني فريقًا متخصصًا، مستمداً من خبراء ذوي عيون واضحة مع تنوع في الآراء ويقود هذا الفريق مبعوثنا الخاص إلى إيران روب مالي، الذي لديه سجل حافل بالنجاح في التفاوض بشأن القيود المفروضة على برنامج إيران النووي.

(ي ح)