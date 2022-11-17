وزير خارجية اليونان يرفض النزول من طائرته بطرابلس

قالت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الخميس، إن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس رفض النزول من طائرته عند وصوله لمطار العاصمة طرابلس، وغادر من حيث أتى دون تقديم إيضاحات.

وعبرت الوزارة في بيان، عن استيائها من هذا التصرف، وقالت إن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش كانت في انتظار وصول نظيرها اليوناني في المطار وفقاً للأعراف الدبلوماسية، بعد موافقة الحكومة على زيارته، رغم ما أسمته بـ "السياسات والمواقف الفجة والتصريحات غير المتزنة التي انتهجها الوزير خلال الأيام الماضية تجاه مصالح الدولة الليبية".

وأضافت إن الوزير رفض النزول من الطائرة وغادر دون تقديم إيضاحات، مشددة على أنها "ستتخذ الإجراءات الدبلوماسية المناسبة التي تحفظ لدولة ليبيا سيادتها وهيبتها".

وكانت الخارجية اليونانية، أعلنت أمس الأربعاء أن ديندياس سيتوجه إلى ليبيا اليوم الخميس، للقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في طرابلس، ورئيس البرلمان عقيلة صالح في بنغازي، إضافة لمسؤولين آخرين في الدولة.

وحسب مصادر لصحيفة كاثيمريني اليونانية، فإنه لم يكن من المقرر عقد الاجتماع بالأساس، خلال رحلة الوزير إلى ليبيا، لكن وفقاً لمصادر في أثينا، طلب المنفي من ديندياس التوقف في طرابلس للقائه، وافق ديندياس على شرط أن يكون المنفي فقط وليس أي شخص آخر في استقباله.

لكن عندما هبطت الطائرة في طرابلس، كانت وزيرة خارجية حكومة الدبيبة، نجلاء المنقوش في استقبال ديندياس، وعندها قرر ديندياس المغادرة، حسب الصحيفة.

وتحدثت مصادر وزارة الخارجية اليونانية عن "خطأ" دبلوماسي، قائلة إن السلطات الليبية كانت تخطط لـ "فرض" هكذا اجتماع، حسب وكالة الأنباء المقدونية - أثينا.

ويعتقد أن رفض وزير خارجية اليونان النزول من طائرته في العاصمة طرابلس، حسب الصحيفة، هو رد فعل على السياسات الخارجية التي تتبعها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، خاصة بعد توقيع وزيرة خارجيتها نجلاء المنقوش اتفاقاً مع دولة الاحتلال التركي للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط، عارضته بلاده.

وفي وقت سابق، اعتبر الوزير أن هذا الاتفاق "غير قانوني ويزعزع الاستقرار"، وقال في تصريحات متكررة إنه" لا يحق لحكومة الدبيبة توقيع اتفاقيات دولية لأنها لا تمثل الشعب الليبي".

(د ع)