وزير خارجية اليمن يلتقي فيصل المقداد في أول لقاء من نوعه منذ 2011

ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن وزير الخارجية في الحكومة المعترف بها دوليا، أحمد بن مبارك التقى يوم أمس وزير الخارجية السورية فيصل المقداد في القاهرة، فيما يعد أول لقاء بين مسؤولي البلدين منذ عام 2011.

وجاء اللقاء على هامش الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية.

وبحث الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

كانت حكومة دمشق قد اعترفت بجماعة "أنصار الله" الحوثيين، ووافقت على تعيين الجماعة سفيراً لها في دمشق مطلع آذار 2016 هو نائف القانص، الذي كان أول سفير للجماعة في الخارج.

ثم عينت الجماعة عبد الله علي صالح صبري سفيراً لها في سوريا خلفاً للقانص في 11 نوفمبر تشرين الثاني 2020.

ويكشف اللقاء عن تحول في المواقف العربية تجاه حكومة دمشق، حين نشرت صحيفة وول ستريت جورنال في 13 نيسان عن مسؤولين عرب لم تسمهم، أن 5 أعضاء على الأقل من جامعة الدول العربية، بما في ذلك المغرب والكويت وقطر واليمن، يرفضون إعادة قبول سوريا في جامعة الدول العربية.

ولاحقاً تبنى وزراء الخارجية العرب، منتصف أيار، قراراً بإعادة سوريا لشغل مقعدها بعد غياب دام 12 عاماً، وذلك ضمن توجه عربي بدأ مع فتح الإمارات سفارتها في دمشق عام 2018.

ويأتي هذا الاجتماع أيضاً بعد التقارب الذي حصل بين إيران (الداعمة للحوثييين وحكومة دمشق) والمملكة العربية السعودية الداعمة للحكومة اليمينة.

(م ش)