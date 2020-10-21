وزير خارجية السودان: علاقاتنا مع إسرائيل ستكون جيدة

وذكر قمر الدين أن السودان مثال لدولة مسالمة تحترم جيرانها وأصدقاءها وأشقاءها وتحترم دول العالم".

وأضاف: "تلك الخطوة سنخطوها في الأيام والأشهر القادمة وأعني بهذه الخطوة، المعاملة الجيدة الكريمة لكل دول العالم وليست هناك دولة بالتحديد نركز عليها في هذه المرحلة"، متابعًا: "إسرائيل دولة من دول العالم وعلاقاتنا القادمة ستكون جيدة مع الجميع بما في ذلك إسرائيل"، وفق تعبيره.

وفي سياق آخر، ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية، أن إعلان الإدارة الأمريكية نيتها رفع السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، يواجه عراقيل في الكونغرس الأمريكي، قد تقيّد من تحركات الإدارة في هذا المجال وتصعّب من إيفائها بوعودها التي تعهدت بها في الاتفاق بين البلدين.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر في الكونغرس: " أن الإدارة الأمريكية لم تُبلغ المشرعين رسميًّا بعد بقرارها رفع السودان من اللائحة، وهو ما ينص عليه القانون الأمريكي، وتساءلت المصادر نفسها ما إذا كانت تغريدة الرئيس الأمريكي، أول أمس الإثنين، تُعدّ الإبلاغ الرسمي للكونغرس في هذا الزمن الاستثنائي بسبب جائحة كورونا".

وأشارت قناة "كان" إلى أنه أمام الكونغرس 45 يومًا للنظر في القرار، وفي حال عدم موافقته عليه، فينبغي على مجلس الكونغرس تمرير مشروع قانون يناقض قرار الرئيس لعرقلته، لكن من غير المرجح حدوث عرقلة نظرًا لسيطرة الجمهوريين على الأغلبية في مجلس الشيوخ.

( ع م)