وزير خارجية ألمانيا يدعو تركيا واليونان إلى سحب سفنهما من شرق المتوسط

وقال وزير الخارجية الألماني: "يجب أن يكون هناك استعداد من كلا الجانبين لبدء المفاوضات، ونأمل أن يهدأ الوضع في نهاية هذا الشهر".

وأضاف ماس: "إذا تم سحب السفن الموجودة في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​من كلا الجانبين، وكان الطريق مفتوحًا للحوار مع بعضهما البعض، ولم يتم تنفيذ أي استفزازات أثناء المحادثات، فستكون هذه هي الطريقة الوحيدة لحل هذا الصراع".

ويذكر أن تركيا قد كثفت من عمليات التنقيب عن موارد النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، قبالة سواحل قبرص واليونان، بعد أن أعلنت عزمها مؤخرًا إرسال سفينة ثالثة إلى شرق البحر المتوسط، بالرغم من تحذيرات الاتحاد الأوروبي، وسوف تنضم إلى سفينتي الحفر، فاتح ويافوز، ويتوقع أن تبدأ عملياتها في نهاية الشهر الجاري.

(ش ع)