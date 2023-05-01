وزير خارجية الأردن: التحديات في سوريا كبيرة

جاء حديث وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع الخماسي، الذي عقد اليوم حول سوريا في العاصمة الأردنية عمان، ضم كلا من وزراء خارجية "حكومة دمشق، الأردن، السعودية، العراق، ومصر".

وقال الصفدي "التحديات في المسار السوري كبيرة ومقتنعون بمواجهة هذه التحديات"، وعلى حد وصفه فإن الاجتماع كان "جيداً وإيجابياً".

وبين أن الاجتماع تركز على الجانب الإنساني وقضية اللاجئين وإيصال المساعدات الإنسانية لكل الشعب السوري، واعتبر أنه "بداية لمسار سياسي يقوده العرب للتوصل إلى حل للأزمة السياسية السورية".

وأضاف: "اتفقنا في اجتماعنا على تشكيل فريق من الخبراء من جميع الدول المشاركة لنضع خارطة طريق للتقدم باتجاه التوصل لحل في سوريا".

ولم يتخذ أي قرار في الاجتماع الخماسي لإعادة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية، إذ نوه الصفدي إلى أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية هو "قرار تتخذه الدول العربية وسيتخذ في الجامعة وفقا لآلياتها".

وكان وزير الخارجية الأردنية الصفدي قد التقى نظيره فيصل المقداد بشكل ثنائي قبل الاجتماع الخماسي، وناقشا "قضايا اللاجئين والمياه ومسألة الأمن على الحدود التي تشمل مكافحة تهريب المخدرات"، وفقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية.

(ف)