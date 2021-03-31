وزير خارجية العراق يطالب بمعالجة وضع مخيم الهول

وألقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، كلمة العراق، في الاجتماع الوزاريّ للتحالف الدوليّ لمناهضة داعش الذي عقد، مساء أمس، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة قال فيها: "نشكر دول التحالف الدوليّ للمساندة في هزيمة تنظيم داعش الإرهابيّ، والجهود المبذولة في دعم إعادة الاستقرار، وتقديم الخدمات الأساسية إلى المدن المحرَّرة، وعودة النازحين إلى مدنهم، وتعزيز جهود الإعمار".

وأكّد على "أهمية تعزيز العمل، وتوحيد الجهود الدوليّة لإيجاد حلّ سياسيّ للأزمة في سوريا، حيث تأثيره المباشر في الأمن، والاستقرار الإقليميّ، وعدم الاستقرار في سوريا قد يؤثر مستقبلًا على الوضع الأمنيّ في العراق".

ودعا حسين إلى "معالجة الوضع الإنسانيّ للأسر في مخيَّم الهول في سوريا، ومنع تنظيم داعش من اختراق مخيّمات النازحين، ونشر فكره الإرهابيّ، وإعادة تنظيم صفوفه".

وأكد "موقف حكومة وشعب العراق في الاستمرار في محاربة تنظيم داعش الإرهابيّ والقضاء عليه عسكريًّا وفكريًّا، وأن القوات الأمنيّة لديها تجارب في هذا المجال، ومعلومات واسعة هذا التنظيم وعناصره، وكذا خبرتها في محاربة ودحره".

هذا وأطلقت قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا في الـ 28 من آذار/ مارس الجاري عملية أمنية واسعة النطاق في مخيم الهول، ٤٥ كم شرق مدينة الحسكة، بهدف إنهاء تأثير مرتزقة داعش وخلاياه في المخيم، باسم حملة "الإنسانية والأمن".

(د ع)