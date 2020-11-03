وزير إسرائيلي: السعودية والمغرب قد تطبعان العلاقات مع إسرائيل قريبًا

وأضاف كوهين، بحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن هناك دولًا قد تعلن في وقت قريب تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مشيراً إلى أن: "السعودية والمغرب على رأس القائمة".

واعتبر كوهين:" أنّ نجاح ترامب في الانتخابات سيفتح المجال لإبرام المزيد من اتفاقات التطبيع.

وكشفت الصحيفة إنّ السعودية والمغرب على رأس قائمة من خمس دول يمكن أن تطبيع علاقاتها مع "إسرائيل" في المستقبل.

وفي سياق متصل، انتقد كوهين منافس الرئيس ترامب في المعركة الانتخابية الأمريكية، جو بايدن، عبر مهاجمة السياسة التي اتّبعها باراك أوباما، ووصفها بـ "المتصالحة والمتساهلة"، وقال "إنها لا تنجح في الشرق الأوسط".

وأشاد وزير الاستخبارات الإسرائيلي بالسياسة الأمريكية الحالية في الشرق الأوسط، وأعرب عن أمله بفوز ترامب لولاية ثانية، إذ سيدفع ذلك لمزيد من اتّفاقات التطبيع مع إسرائيل ودول عربية وإسلامية.

ورأى كوهين أن المكاسب الدبلوماسية لإسرائيل، خلال الفترة الماضية، قد تعتمد على نتيجة التصويت الرئاسي في الولايات المتحدة، لكنّه شدد على أن إسرائيل ستعمل مع أي رئيس جديد منتخب.

(ع م)