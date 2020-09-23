وزير إسرائيلي يرجح انضمام دول عربية أخرى إلى اتفاق التطبيع مع إسرائيل

وأضاف كوهين خلال مقابلة مع "بي بي سي" أنه يعتقد بأن:" السعودية وسلطنة عمان والسودان وتشاد سينضمون إلى ركب المطبعين مع إسرائيل".

وتابع: "اتفاقات التطبيع مع الدول الخليجية ستخلق تحالفًا عسكريًّا ضد إيران وتحالفًا اقتصاديًّا قويًّا بين إسرائيل ودول الخليج".

وذكر أن هناك "هدفًا مشتركًا يجمع السعودية بإسرائيل وهو البحث عن الأمن والاستقرار في المنطقة خصوصًا على خلفية التوتر بين الرياض وطهران وأحداث عام 2019".

وتأتي تصريحات كوهين بعد نحو أسبوع من توقيع اتفاقات التطبيع بشكلٍ رسمي بين إسرائيل والإمارات والبحرين.

وبخصوص الموافقة على بيع صفقة مقاتلات إف-35 إلى الإمارات، شدد كوهين على استمرار المعارضة الإسرائيلية لأي خطوة تهدد التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.

ويأتي حديث كوهين، في وقتٍ كشفت فيه صحيفة "يديعوت" الإسرائيلية، أن زيارة وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس إلى واشنطن يوم أمس/ تهدف إلى إقناع واشنطن بتقليل جودة الأسلحة المنقولة إلى الإمارات والمحافظة على التفوق العسكري الإسرائيلية في المنطقة.

(ع م)