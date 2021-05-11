وزير دفاع إسرائيل يوافق على استدعاء 5000 جندي احتياطي وسط التوترات في غزة

وافق وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، على استدعاء 5000 جندي احتياطي للقيادة الجنوبية وقيادة الجبهة الداخلية وقسم العمليات في جيش الدفاع الإسرائيلي يوم الثلاثاء، وسط اشتباكات بين الفصائل الفلسطينية في غزة والجيش الإسرائيلي، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وقال مكتب غانتس إن 5000 جندي سيشملون أفراد وحدات في القيادة الجنوبية وقيادة الجبهة الداخلية ومديرية العمليات.

ولن يتم استدعاء جنود الاحتياط على الفور، ولكن يمكن إحضارهم في غضون مهلة قصيرة إذا لزم الأمر، كما قال مكتب غانتس.

وقال وزير الدفاع الاسرائيلي "هذا من أجل استمرار العمليات كجزء من عملية حارس الأسوار وتعزيزات للدفاع عن الجبهة الداخلية".

في وقت سابق من صباح اليوم، أعطى غانتس موافقته للجيش الإسرائيلي لمواصلة عملياته ضد أهداف "إرهابية"، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

(م ش)