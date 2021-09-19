وزير دفاع دمشق يزور الأردن

وقالت وكالة سانا الرسمية: "تلبية لدعوة من رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية اللواء يوسف الحنيطي قام العماد علي عبد الله أيوب نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بزيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية".

وبحسب الوكالة عقد الجانبان اجتماعاً موسعاً تم خلاله" بحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين الشقيقين وآفاق تطويره والتأكيد على أهمية التنسيق حول القضايا المشتركة التي تهم البلدين ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب وضبط الحدود".

وأكدت وكالة سانا أن العماد أيوب يرافقه في زيارته عدد من كبار ضباط دمشق.

وكان وزير الطاقة في حكومة دمشق قد زار في الفترة الماضية الأردن للاتفاق على خارطة طريق لنقل الغاز المصري برا إلى لبنان عبر سوريا.

وتأتي هذه التطورات بعد الدور الأردني بتهدئة التوتر في درعا حيث قام الملك الأردني بجولة من المشاورات الإقليمية والدولية كان أبرزها مع روسيا وأميركا.

(ي ح)