وزير داخلية الاحتلال التركي يزور معبر قرية الحمام الحدودي في مقاطعة عفرين المحتلة

كشفت مصادر محلية أن وزير داخلية الاحتلال التركي "سليمان صويلو" زار المعبر الحدودي في قرية حمام التابعة لناحية جندريسه في مقاطعة عفرين المحتلة، على الحدود السورية التركية.

وأكدت المصادر أن صويلو اطلع على الشريط الحدودي بين عفرين المحتلة وتركيا.

ويذكر أن سليمان صويلو سبق وزار معبر حمام الحدودي في شهر تموز الماضي، بالإضافة إلى مؤسسات الاحتلال التركي في مركز عفرين المحتلة ومدينة إعزاز.

وشهدت ناحية جندريسه المحتلة، يوم أمس الأحد، حالة من الاستنفار الأمني الكبير من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، وإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى الناحية والقرى الحدودية أمام المدنيين.

ومن خلال الزيارات المكثفة التي يجريها المسؤولون الأتراك للمناطق المحتلة وخاصة مقاطعة عفرين، تتكشف نوايا تركيا الاستعمارية في المنطقة.

وكان الاحتلال التركي بعد احتلاله لمقاطعة عفرين، فتح معبر قرية حمام لربط ولاية هاتاي بمقاطعة عفرين المحتلة، وتمرير جميع المسروقات وممتلكات أهالي عفرين من المعبر الحدودي نحو الأراضي التركية.

(ف إ/ ف)

ANHA