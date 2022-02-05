وزير داخلية الاحتلال التركي يزور المناطق المحتلة بعد يومين عن مقتل متزعم داعش

قالت مصادر من المنطقة، أن وزير داخلية الاحتلال التركي "سليمان صويلو" زار اليوم المناطق المحتلة بعد يومين عن الإعلان على مقتل خليفة داعش على تخوم مقاطعة عفرين على الحدود السورية ـ التركية بالقرب من القاعدة التركية.

وأوضحت المصادر بأن سليمان صويلو زار عدد من المخيمات والمجمعات الاستيطانية في ريف حلب الغربي، في إشارة لترسيخ الاحتلال والاستمرار في عمليات التغيير الديمغرافي التي تحدثها تركيا بالتعاون مع بعض الجمعيات القطرية والكويتية.

وتقع المناطق التي زارها وزير داخلية الاحتلال التركي، تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) والجماعات الإرهابية المتطرفة المصنفة على لائحة الإرهاب العالمي.

وأكدت المصادر بأن زيارة (صويلو) جاءت برفقة 20 صحفياً تركياً، في وقت تستمر مدفعية الاحتلال التركي استهداف قرى مقاطعة الشهباء الآهلة بالمدنيين ومهجري عفرين، مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.

هذا وسبق وأن زار سليمان صويلو المناطق المحتلة وخاصة مقاطعة عفرين لعدة مرات منذ احتلالها في الـ 18 من آذار عام 2018.

وفي أواخر شهر كانون الثاني الفائت، زار والي مدينة ديلوك (غازي عنتاب) "داود غل" مدينة الباب المحتلة في ريف حلب الشمالي، ومقاطعة عفرين المحتلة.

والجدير بالذكر بأن المناطق المحتلة من قبل تركيا والمجموعات المرتزقة، تحولت إلى ملاذً آمناً للمسؤولين الأتراك والقياديين في الجماعات الإرهابية المتطرفة المصنفة على لائحة الإرهاب.

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