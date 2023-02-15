وزير أردني يزور سوريا للمرة الأولى منذ 2011

حسب ما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدر رسمي أردني، فإن الصفدي سيتوجه إلى سوريا وتركيا اليوم الأربعاء، وذلك في زيارة هدفها "إظهار التضامن"؛ إثر الزلزال الذي ضرب البلدين، وقتل جراءه الآلاف، مخلفاً أضراراً مادية جسيمة.

زيارة الصفدي إلى دمشق، ستكون أول زيارة من نوعها لمسؤول أردني كبير إلى سوريا منذ الصراع المستمر منذ أكثر من عقد من الزمن والذي دمر سوريا.

وكانت الأردن من بين الدول العربية التي قاطعت سوريا عام 2011 ضمن قرار الجامعة العربية؛ إثر اجتماع طارئ بالقاهرة.

لكن التواصل بين الأردن وسوريا، عاد في السنوات الأخيرة على عدة مستويات، حيث أجرى بشار الأسد اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين عام 2021، كما عقدت اجتماعات بين وزيري خارجية دمشق وعمان، وفتحت الحدود بين البلدين، فضلاً عن عودة التبادل الاقتصادي.

وفي أعقاب الزلزال الأخير تلقى الأسد اتصالاً هاتفياً من الملك عبد الله الثاني، قدم فيه التعازي في ضحايا الزلزال معبراً عن تضامنه مع سوريا في محنتها.

(م ش)