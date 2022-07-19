وزير الطاقة الإيراني: وقّعنا على أول اتفاقية طويلة الأمد مع العراق في مجال الكهرباء

أعلن وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان، اليوم الثلاثاء، توقيع إيران على أول اتفاقية طويلة الأمد مع العراق في مجال الكهرباء، معتبراً إيران القوة الأولى لتوليد الكهرباء في منطقة غرب آسيا.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن محرابيان قوله، إن "التوجه نحو عقد الاتفاقات الاستراتيجية طويلة الأمد في مجال الكهرباء يعتبر من أهم محاور الدبلوماسية للحكومة الحالية التي أدت إلى نتائج مشرقة لإيران".

وأشار محرابيان إلى الطاقات الموجودة في إيران في مجال الكهرباء، مؤكداً أنها وحسب التقارير الدولية، تعتبر أكبر مصدر لإنتاج وتوزيع الكهرباء بين دول غرب آسيا وكانت أقوى الدول في هذا الحقل بين الدول المذكورة رغم بطء مسيرة تطوير صناعة الكهرباء خلال الأعوام الماضية.

وكانت الحكومتان السعودية والعراقية قد وقعتا الجمعة، المحضر التنفيذي الخاص بمبادئ اتفاق الربط الكهربائي بين البلدين، على هامش قمة جدة للأمن التي تستضيفها السعودية، وذلك تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقّعة بين الجانبين مطلع عام 2022.

ووقّع الاتفاق كل من وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز ونظيره العراقي إحسان عبد الجبار، وهي تضم محضراً تنفيذياً خاصاً بمبادئ الربط الكهربائي بين الرياض وبغداد، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

(م ش)