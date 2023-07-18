وزير المواد المائية في العراق: رغم الوعود لم نلمس أي مبادرة من تركيا

تظاهر اليوم، في ساحة النسور، وسط العاصمة العراقية بغداد، اعتراضاً على دولة الاحتلال التركي للمياه، وقلة مناسيب الأنهار الواردة من دول المنبع والإجراءات الحكومية المتبعة بهذا الشأن.

هاجم المحتجون إجراءات الحكومة العراقية وعدم قدرتها على تحريك الملف الحيوي، واصفة ما يمتلكه العراق بـ "الميزانيات الانفجارية" مقابل الحلول البدائية التي يلجأ إليها في حل هذه الأزمة.

أثناء الاحتجاجات، هدد المشاركون بتدويل قضية المياه ومقاطعة البضائع التركيا في العراق.

فيما كشف وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، في تعقيبه على الاحتجاجات لوكالة روج نيوز، عن أن العراق لم يلمس حتى الآن أي تحسُّن في معدل إطلاقات المياه من تركيا على الرغم من وعودها بذلك.

وأفاد عبد الله أن نهر دجلة يشهد حالياً انخفاضاً كبيراً في منسوبه، عازياً ذلك إلى قلة الإطلاقات المائية من دول الجوار، وتجاوزات بعض المزارعين على حوض النهر، مع استمرارهم بالسقي باستعمال طرق الري التقليدية، وتبديد المياه من مربي الأسماك، وفق ما نقلته وكالة روج نيوز.

وأعرب عن أمله "بأن تشهد إطلاقات المياه من الجانب التركي تحسناً نسبياً عقب زيارة وفد فني لها، على الرغم من أن العراق لم يلمس حتى الآن، أي بادرة بهذا الجانب".

وأضاف وزير الموارد المائية: "أن نهر دجلة يشهد حالياً انخفاضاً كبيراً بمنسوبه بسبب قلة الإطلاقات المائية من دول الجوار".

وتتسبب دولة الاحتلال التركي بأزمة مياه في كل من العراق وسوريا، حيث تقوم بقطع المياه عبر حبس مياه نهري دجلة والفرات من خلال إقامة سدود، متبعة سياسة التعطيش ضد البلدين.

(س ع)