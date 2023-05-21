وزير الخارجية لحكومة دمشق  يتسلم أوراق اعتماد السفير التونسي

وبحسب ما نقلته وكالة سانا، فأن المقداد تسلم أوراق اعتماد السفير التونسي في دمشق خلال لقاء حضره، مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين لحكومة دمشق ، رياض عباس ، نائب مدير إدارة الاتصال والمراسم في الوزارة ، السفير عنفوان ، مدير إدارة الدعم التنفيذي جمال نجيب ، رئيس قسم الإعلام ، وريف الحلبي.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، سلّم يوم 27 نيسان المنصرم أوراق اعتماد محمد المهذبي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى دمشق، لينهي بذلك سنوات من انقطاع العلاقات الدبلوماسية والتي امتدت لأكثر من 11 عاما.

والسفير فوق العادة مرتبة دبلوماسية هي الأعلى في مراتب السفراء؛ تُمنح عادة لشخص مكلف بمهام خاصة لبلده لدى بلدان أخرى أو منظمات دولية، وتمكّنه غالباً من إمكانيات استثنائية لأداء مهمته.

(سـ)