وزير الخارجية اليوناني: تركيا تهدد استقرار أوروبا والعرب والقوقاز

وقال نيكوس ديندياس: "إن تركيا تقوم بعمليات عسكرية على أراض أجنبية وتحتل أراضي في دول مجاورة، وتهدد بإشعال حرب، وتهدد استقرار أوروبا والعرب والقوقاز".

وأكد أن تركيا تنازع الدول الأوروبية على السيادة والحقوق السيادية وتنقل "المتطرفين" وتتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى عبر "الحركات المتطرفة".

وأشار ديندياس إلى أنه إذا لم تكن هناك إدانة لابتعاد تركيا عن القيم الأوروبية، فإن من يناصرون التحديث وتحسين العلاقات مع أوروبا داخل المجتمع التركي سيَضعفون في الساحة المحلية.

واتهم وزير الخارجية اليوناني أنقرة باستغلال أزمة المهاجرين، وانتهاك حقوق الإنسان محليًّا، كما تحاول خلق مجال للنفوذ في المنطقة، معتبرًا أن تركيا أصبحت تشكّل تهديدًا واضحًا لاستقرار أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط والعالم العربي ومنطقة القوقاز بشكل عام.

ودخلت الحليفتان في الناتو، اليونان وتركيا، في مواجهة متوترة في منطقة شرق البحر المتوسط، حيث تُجري تركيا عمليات استكشاف لاحتياطيات الطاقة في قاع البحر في منطقة تقول اليونان إنها ضمن جرفها القاري.

(د أ)