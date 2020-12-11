وزير الخارجية اليوناني: أينما توجد تركيا هناك مشاكل

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، بحسب صحيفة كاثيميريني اليونانية، إن المزيد من الدول تواجه تدريجيًّا المدى الكامل للعدوان التركي.

وفي حديث خلال ندوة نظمها جناح الشباب في الحزب المحافظ (ONNED)، قال ديندياس إن الولايات المتحدة وفرنسا بدأتا تنظران إلى تركيا على أنها مشكلة لحلف شمال الأطلسي، وليس كمكافأة.

وأضاف "البلدان الأخرى لم تدرك بعدُ الحجم الكامل للمشكلة، ونتيجة لذلك، فإن لديهم رد فعل متأخر على استفزازات تركيا وعدوانيتها".

وأردف "حيثما توجد مشكلة، توجد تركيا، وأيًّا كان هناك استقرار، أو قانون دولي، فإن اليونان موجودة".

وأكد وزير الخارجية اليوناني "المزيد والمزيد من الدول بدأت تفهم طريقة عملنا".

(م ش)