وزير الخارجية التركي يعلن موعد الاجتماع الرباعي

وقال مولود تشاووش أوغلو ، "في وقت سابق عمل نواب وزراء الخارجية على موضوع تنظيم اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، والأسبوع الماضي بحثنا هذا الأمر مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وحالياً من المقرر عقد مثل هذا الاجتماع في أوائل مايو في موسكو".

وأشار إلى أن اجتماع الرؤساء سيكون على جدول أعمال اللقاء الرباعي لوزراء الخارجية حول سوريا.

وأمس ، قال السفير الروسي في سوريا ألكسندر يفيموف، إن "موعد انعقاد الاجتماع الرباعي على مستوى وزراء خارجية سوريا وتركيا وإيران وروسيا تأجل إلى شهر أيار القادم".

من جهتها أكدت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في وقت سابق أن الاجتماع الرباعي مضيعة للوقت ورهان خاسر، حيث قال الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية بدران جيا كرد: الاجتماع الرباعي مضيعة للوقت ورهان خاسر على عامل الوقت؛ لكسب المزيد من النفوذ والسلطة".

(سـ)