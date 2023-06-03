وزير الخارجية السعودي يزور طهران الأسبوع المقبل

لفتت صحيفة “رأي اليوم”، نقلا عن مصادر، إلى أن بن فرحان سيلتقي خلال زيارته الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومسؤولين إيرانيين آخرين لمناقشة تطوير العلاقات بين البلدين.

وكان وزير الخارجية السعودية التقى الجمعة، نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، على هامش الاجتماع الوزاري لأصدقاء مجموعة “بريكس” في جنوب إفريقيا.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، عبر تويتر، إنه “جرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات في العديد من المجالات، بالإضافة إلى متابعة خطوات تنفيذ اتفاق البلدين الموقع في بكين، بما فيه تكثيف العمل الثنائي لضمان تحقيق الأمن والسلم الدوليين”.

وأضافت الخارجية السعودية أن “الجانبين عبرا خلال اللقاء، عن تطلعهما إلى تكثيف اللقاءات التشاورية وبحث سبل التعاون لتحقيق المزيد من الآفاق الإيجابية للعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين”.

(سـ)