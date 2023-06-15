وزير الخارجية السعودي يزور إيران السبت المقبل

قالت وكالة تسنيم الإيرانية اليوم إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سيزور طهران يوم السبت. إنه من المقرر أن يلتقي بمسؤولين إيرانيين.

اتفقت إيران والسعودية في آذار، في صفقة توسطت فيها الصين، على إنهاء الخلاف الدبلوماسي وإعادة العلاقات بعد سنوات من الخصومة الذي عرّض الاستقرار الإقليمي للخطر بما في ذلك في اليمن وسوريا ولبنان.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الإثنين، أن: "وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان سيزور طهران قريبا تلبية لدعوة وجهها إليه نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن: "العلاقات الرسمية بين إيران والسعودية تسودها أجواء جيدة وأن المحادثات الأخيرة بين وزيري خارجية البلدين في عاصمة جنوب أفريقيا كيب تاون كانت مفيدة وبناءة".

وفيما يتعلق بإعادة افتتاح مكتب التمثيل الدبلوماسي السعودي في إيران أوضح كنعاني، أن "تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين يمضي بسرعة جيدة من قبل الجانبين ويمكننا القول إنه لا توجد أية عوائق أمام تنفيذ الاتفاق".

وأعادت إيران رسميا فتح سفارتها في المملكة العربية السعودية في 7 حزيران.

(م ش)