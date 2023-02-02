وزير الخارجية السعودي في بغداد

وصل وزير الخارجيَّة السعودي، الأمير فيصل بن فرحان إلى بغداد في زيارة رسميَّة، والتقى خلال الزيارة، كل من رئيس الجُمْهُوريَّة العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السودانيّ، ورئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسيّ، ووزيرالخارجيَّة العراقي، فؤاد حسين.

وذكر وزير الخارجية السعودي، اليوم الخميس، أن العراق يؤدي دوراً مهماً في تعزيز الاستقرار بالمنطقة عبر الحوار والتفاهم وذلك في إشارة إلى الواسطة التي تقودها بغداد بين الرياض وطهران؛ لإعادة العلاقات بين البلدين الأخيرين.

وقال الأمير فرحان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم مع نظيره العراقي فؤاد حسين في العاصمة بغداد، "اؤكد على عمق العلاقة، وعلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين".

وأضاف إن "العلاقات تشهد زخماً إيجابياً كبيراً حيث نعمل بخطى وثيقة لاستمرار هذا الزخم لتعميق التنسيق بالجانب الاقتصادي والتنموي وندعم جهود بغداد لترسيخ الرخاء والاستقرار والنمو والازدهار في العراق"، مؤكداً على التعاون في هذا المجال بالذات مع العراق من خلال تفعيل مجلس التنسيق المشترك بين البلدين".

من جانبه، قال وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، أن "هناك تنسيقاً مع السعودية في كل المجالات".

كما قال "التعاون الأمني مستمر مع السعودية ونعمل على تخفيف التوترات بالمنطقة".

(م ش)