وزير الخارجية الروسي: لقاء بوتين- بايدن يتطلب تحضيراً جيداً

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الأحد، أن اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن يتطلب تحضيراً جيداً وهو ما يجري في الوقت الحالي.
العالم والشرق الأوسط 2021-11-21T15:01:00 مركز الأخبار

وفي تصريحات متلفزة، قال ريابكوف اليوم الأحد، إن أجندة اللقاء المرتقب "هائلة"، مضيفاً: "لكن الاتصال يجب تحضيره جيداً كي يتحقق وهذا ما نقوم به"، بحسب شبكة "روسيا اليوم".

وذكر الدبلوماسي أن لدى الولايات المتحدة مطالبات عدة ضد روسيا، بما في ذلك بشأن أوكرانيا، مضيفاً: "يجب أن نشرح لهم ماهية التطورات وكيفيتها وهذا ما نعتني به الآن".

من جهته، أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن موعد اللقاء بين بوتين وبايدن لم يتم تحديده بعد، وكان بيسكوف ذكر سابقاً أن لقاء بين الرئيسين يمكن أن يجري قبل نهاية هذا العام، لكنه لم يستبعد عقده بعد حلول رأس السنة الجديدة.

(ل د)


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