وزير الخارجية الروسي يصل بغداد

وقال الصحاف في بيان إن "وزير الخارجيَّة الروسيّ سيرغي لافروف يصل إلى بغداد في زيارة رسميَّة"، مبينا أنه سيلتقي خلالها الرئاسات الثلاث، ويبحث مع نظيره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين سبل الدفع بالعلاقات الثنائية لمديات أرحب".

واوضح أن "هذه الزيارة تأتي على رأس وفد رفيع يضم 25 جهة اعلامية وكبار الشركات في مجالي النفط والغاز".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد ، أكد الصحاف، أن الوفد الروسي سيبدأ مهام زيارته غداً الاثنين، بعقد لقاءات واجتماعات مع المسؤولين العراقيين، أبرزهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مؤكداً أن الزيارة تأتي في سياق تعزيز دور العراق في تنسيق التفاعلات الإقليمية والدولية.

وبيّن الصحاف أن "الوفد سيكون رفيع المستوى دبلوماسياً اقتصادياً استثمارياً، ويضم شركات متعددة نفطية غازية، إضافة إلى شركات في مختلف القطاعات"

(سـ)