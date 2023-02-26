وزير الخارجية المصري يصل غداً إلى دمشق وتركيا

صرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، لوسائل إعلامية ، بأن وزير الخارجية سامح شكري سيتوجه صباح غد الاثنين إلى كل من سوريا وتركيا.

هذا وتأتي زيارة سامح شكري إلى دمشق، بعد زيارة وفد من الاتحاد البرلماني العربي، أجراها اليوم الأحد إلى دمشق والتقى خلالها بشار الأسد في اجتماعيين متتاليين برؤساء البرلمانات العربية بعد وصولهم.

وكان رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي أكد في تصريح من مطار دمشق الدولي دعم البرلمانات العربية لسوريا ووقوفها إلى جانب شعبها، مشيراً إلى أن سوريا ستعود إلى مكانها الطبيعي في الجامعة العربية والبيت العربي، وأن هذه الزيارة هي لدعم سوريا قيادة وحكومة وشعباً.

(سـ)