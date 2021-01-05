وزير الخارجية المصري يشارك في اجتماع القمة الخليجية

وتنطلق أعمال الدورة الـ 41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مدينة العلا السعودية، حيث تتولى البحرين رئاسة دورة هذا العام.

ومع انعقاد القمة الخليجية، رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج نايف الحجرف، باتفاق فتح الأجواء الجوية والحدودية البرية والبحرية بين السعودية وقطر، الذي أعلن عنه وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر، مساء أمس الإثنين.

وأفادت وسائل إعلامية، نقلًا عن مصادرها إن القاهرة وافقت مبدئيًّا على عودة الطيران مع الدوحة، مؤكدة أن تنفيذ القرار سيكون متوقفًا على عدد من المطالب المصرية.

واندلعت أزمة دبلوماسية بين عدد من الدول العربية وقطر على خلفية اتهام هذه الدول للدوحة بدعم مجموعات الإخوان المسلمين في المنطقة، واستضافتها لجنود أتراك وكذلك لعلاقاتها مع إيران.

وفي 5 حزيران من عام 2017 أعلنت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر مقاطعة قطر، وحددت 13 شرطًا لرفع الحظر عنها، بينها إغلاق قناة الجزيرة التي اعتبروها قناة تحريضية، وقطع علاقاتها بإيران وإيقاف دعمها للإخوان وإغلاق القاعدة التركية في قطر.