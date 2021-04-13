وزير الخارجية الإيطالي يصل إلى واشنطن

وتعدّ هذه الزيارة هي الأولى لوزير خارجية دولة أجنبية إلى واشنطن منذ تولّي الرئيس، جو بايدن، الرئاسة الأميركية، وذلك في مسعى للاستئناف التدريجي للعمل الدبلوماسي على الرغم من الجائحة.

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في استقبال نظيره الإيطالي، فيما كشف بلينكن للصحفيين عن أن البحث سيتناول ملفات أفغانستان وأوكرانيا وليبيا، حيث تعدّ إيطاليا لاعبًا أساسيًّا، إلى جانب سُبل مكافحة فيروس كورونا والتغيّر المناخي.

وقال بلينكن: "إنّها مناسبة للاحتفال بهذه الذكرى السنوية، وخصوصًا لإعادة تأكيد التزامنا العمل معًا".

وأضاف أنّ الديمقراطية وحقوق الإنسان هما قضيتان إضافيتان توحّدنا منذ سنوات عدّة، مؤكدًا أن صوت إيطاليا سيبقى حاسمًا في هاتين القضيتين أيضًا.

ومن المقرّر أن يلتقي دي مايو في واشنطن المستشار الطبي للبيت الأبيض، أنتوني فاوتشي، ورئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، والاثنان يتحدران من أصول إيطالية.

(ش ع)