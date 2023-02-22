وزير الخارجية الإيراني يصل إلى بغداد

ونقلت وسائل إعلام إيرانية تصريحات عن عبداللهيان لدى وصوله صباح اليوم إلى بغداد، قوله إن "استعادة العراق دوره الطبيعي والفاعل في المنطقة تبعث على ارتياح إيران"، موضحاً إن "زيارته إلى بغداد تهدف إلى متابعة القضايا الثنائية واستمرار المشاورات مع بغداد فيما يخص القضايا الاقليمية والدولية الهامة".

وتابع إن "هناك مشاورات وثيقة بين طهران وكبار المسؤولين العراقيين بشأن القضايا الاقليمية والدولية المهمة و"نحن اليوم في بغداد لاكمال هذه المشاورات".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، إن "الدور الاقليمي للعراق بات أبرز من أي وقت مضى وإن هذه الزيارة تأتي بالتزامن مع اجتماع البرلمانات العربية في العراق مما يشير إلى عودة العراق إلى دورها الطبيعي".

كما أشار عبداللهيان إلى أن عودة العراق إلى دوره الطبيعي في المنطقة تبعث على الارتياح نظرا لعلاقاتنا الممتازة مع بغداد وهناك قضايا متنوعة مدرجة على جدول أعمال هذه الزيارة.

ووصل عبداللهيان فجر اليوم إلى مطار بغداد الدولي على رأس وفد في زيارة رسمية للعراق واجراء مباحثات سياسية مع كبار المسؤولين العراقيين، وفقا لما أفادته وكالة "إرنا".

وخلال هذه الزيارة، بالإضافة إلى المحادثات الرسمية مع نظيره العراقي، سيلتقي وزير الخارجية الايراني مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الأمن الوطني العراقي للبحث في العلاقات بين البلدين والتعاون الإقليمي.

(م ش)