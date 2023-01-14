وزير الخارجية الإيراني يصل دمشق

وفي زيارة تعتبر الخامسة إلى سوريا، وصل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت إلى دمشق بعد زيارة له في لبنان.

ويرافق وزير الخارجية الإيراني في هذه الزيارة، ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية، ومهدي ششتري مساعد الوزير والمدير العام لمنطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية، ومحمد صادق فضلي مدير عام الوزارة، وعلي أصغر خاجي كبير مستشاري وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة.

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد صرح في وقت سابق عن زيارته إلى دمشق، قائلاً: "خلال هذه الزيارة سأجري محادثات مع الرئيس السوري، بشار الأسد عن آخر المستجدات في المنطقة والحوارات الثنائية، كما سألتقي بوزير الخارجية السوري ومستشار الأمن الوطني السوري".

وتأتي زيارة عبد اللهيان إلى سوريا بعد يوم من زيارته إلى بيروت؛ التقى فيه عدد من المسؤولين اللبنانيين، بمن فيهم رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الخارجية ورئيس مجلس النواب، كما التقى الأمين العام لحزب الله في لبنان، حسن نصر الله.

وتبلغ أهمية هذه الزيارة؛ كونها تتزامن مع حالة من الجدل والتصريحات المتبادلة بشأن التقارب بين دمشق والاحتلال التركي والتي يبدو أن هذا المسار يشهد تراجعاً بعد تصريحات الأسد الداعية؛ لخروج الاحتلال التركي من الأراضي السورية.

(د ع)