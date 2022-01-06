وزير الخارجية الإسرائيلي يبحث مع نظيره الأميركي التهديدات الإيرانية

وبحث وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس، العديد من القضايا من بينها الصراع الروسي الأوكراني والتحديات التي تمثلها إيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، إن الوزيرين "ناقشا مجموعة من التحديات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك مخاطر المزيد من العدوان الروسي على أوكرانيا، فضلاً عن التحديات التي تمثلها إيران".

وأفاد بأن بلينكن جدد التزام الإدارة الأميركية بأمن إسرائيل.

وكان لابيد أكد في تصريحات له مطلع الأسبوع الجاري، أن لدى بلاده قدرات لا يتخيلها العالم لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.

وجاء تصريح الوزير رداً على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل لديها قدرات لمهاجمة مواقع تخصيب اليورانيوم ومواقع الأسلحة الإيرانية.

وقبل أيام، أمر رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي القوات المسلحة بتسريع التأهب لهجوم محتمل على إيران، في استعدادات تشمل، بحسب تقارير إسرائيلية، تغييرات في برامج التدريب والتأهيل للطيارين المقاتلين وقادة الأساطيل الحربية.

(د ع)