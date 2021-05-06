وزير الخارجية الفرنسي في بيروت لبحث الأزمة اللبنانية

واستقبل رئيس الجمهورية العماد، ميشال عون، وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، مع الوفد المرافق له في بيروت بقصر بعبدا من دون الإدلاء بأي تصريح، وانتقل بعدها الوزير الفرنسي إلى عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب، نبيه بري، وغادر من دون الإدلاء أيضًا بتصريح.

ونقل الإعلام المحلي عن مصادر عين التينة قولهم إن "لودريان أكد أن المبادرة الفرنسية لحل الأزمة اللبنانية لا تزال قائمة ومسؤولية تنفيذها تقع على عاتق اللبنانيين من خلال الإسراع في تشكيل الحكومة"

وعشية زيارته إلى بيروت، غرّد لودريان أنه يزور لبنان "حاملًا رسالة شديدة الحزم للمسؤولين اللبنانيين"، مضيفًا "سنتعامل بحزم مع الذين يعطّلون تشكيل الحكومة، واتّخذنا تدابير هذه ليست سوى البداية".

وستكون زيارة لودريان هذه المرّة صارمة، وسيسمي المعرقلين بأسمائهم، ووفق الإعلام المحلي، سيذكّر الضيف الفرنسي المسؤولين المعنيين بالملف الحكومي بتجديد التزامهم وتعهدهم للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن وفق المبادرة الفرنسية وبإطلاق ورشة الإصلاح.

ومن المرجح أن يصطدم لودريان مجددًا بمواقف الفرقاء المعروفة سلفًا. الحريري مع حكومة اختصاصيين مصغرّة، ورئيس الجمهورية وجبران باسيل مع تسمية الوزراء المسيحيين، بالإضافة إلى الثلث المعطل.

والجدير بالذكر أن فرنسا سعت عدّة مرات إلى حلحلة العقد السياسية، وكان آخرها استقبال ماكرون الحريري في الإليزيه، والتنسيق مع موسكو، من خلال الجولة الباريسية التي قام بها نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، منذ قرابة أسبوع، وتناول فيها مع المسؤولين الفرنسيين الوضع السياسي في لبنان.

وغالبًا ما يستغرق تشكيل الحكومات في لبنان أشهرًا طويلة جراء الانقسامات السياسية الحادة والخلاف على الحصص. لكن الانهيار الاقتصادي الذي فاقمه انفجار المرفأ وإجراءات مواجهة فيروس كورونا، عوامل لا تسمح بالمماطلة.

(د ع)