وزير الخارجية العراقية: قرار سحب السفارة الأمريكية متخذ بالفعل من قبل واشنطن لكنه مجمّد

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن القرار بسحب السفارة الأمريكية من بغداد متخذ بالفعل من قبل واشنطن لكنه مجمد.

وأضاف حسين في مقابلة مع شبكة الـ "بي بي سي عربي"، إن حكومة بلاده تجري مشاورات واسعة لإقناع الحكومة الأمريكية بالعدول عن هذا القرار.

وأوضح حسين أن حكومة بلاده تسعى إلى تأمين دعم بديل على مختلف الصعد من دول أوربية أمنيًّا وعسكريًّا واقتصاديًّا ويعتقد ان بعض هذه الدول لديها سياسة مختلفة عن واشنطن ووعدت بالدعم على مستويات متعددة.

ولم ينفِ وزير الخارجية العراقي أن تكون إيران قد أدت دورًا في الوساطة للتوصل إلى الهدنة التي اعلنتها فصائل عراقية لوقف استهداف مصالح غربية في المنطقة الخضراء أو المطار، وأكد أن زيارته لطهران قد أسفرت عن نتائج إيجابية، وأن الحوار شمل أيضًا بعض هذه الفصائل في بغداد بشكل غير مباشر.

(م ش)