وزير الخارجية العراقي: أولوياتنا إرساء الاستقرار في المنطقة

ووصل وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى العاصمة العراقية بغداد، ضمن زيارة تستغرق يومين، يجتمع خلالها مع كبار المسؤولين العراقيين.

وشدّد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الإثنين، خلال مؤتمرٍ صحفي مشترك مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، على أهمية السعي لاستقرار المنطقة. وقال: "مصلحة العراق تفرض عليه العمل لصالح إرساء الاستقرار في المنطقة".

كما تطرق إلى العلاقة مع إيران، قائلًا: "هناك بعض المشاكل في الملف الاقتصادي بين البلدين نأمل حلها، وتطوير التعاون بين الطرفين".

إلى ذلك، أشاد بالتقدم الحاصل في المفاوضات حول الاتفاق النووي بفيينا، وقال: "لم نتواصل مع المفاوضين الأميركيين في فيينا ولكن المحادثات النووية تتقدم".

وتأتي زيارة ظريف بعد أيام من تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، تحدثت عن استضافة بغداد في التاسع من نيسان/أبريل، لقاء بين مسؤولين إيرانيين وسعوديين، في ما وصفته بأنه "أول مباحثات سياسية مهمة" بين البلدين منذ قطع الرياض علاقاتها مع طهران مطلع العام 2016.

فيما أكد مصدر حكومي عراقي وآخر دبلوماسي غربي لوكالة فرانس برس حصول الاجتماع الذي أشارت إليه الصحيفة وقالت إنه سيتبع بلقاء آخر في الأيام المقبلة، لكن طهران لم تؤكد أو تنفي حصول اللقاء بل اكتفت بترحيب بلادها بالحوار مع السعودية، أما الأخيرة فقد نفت حصول مباحثات مع إيران في العراق.

(د ع)