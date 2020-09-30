وزير الخارجية العراقي: استهداف البعثات الدبلوماسية هو استهداف مباشر للعراق

وقال حسين في مؤتمر صحفي عقده في بغداد، إن "الحكومة غير سعيدة بقرار انسحاب السفارة الأميركية، وواهم من يتصور أن الانتصار بانسحاب السفارة الاميركية من بغداد".

وأضاف حسين بحسب ما نقلته وكالة السومرية نيوز، "انسحاب سفارة واشنطن سيؤدي إلى انسحابات أخرى، وأن الهجمات على السفارات هجوم على الحكومة العراقية، كما أن استهداف البعثات الدبلوماسية هو استهداف مباشر للعراق".

ونوّه وزير الخارجية إلى أن "قرار انسحاب سفارة الولايات المتحدة المبدئي من بغداد لا يصب بصالح واشنطن وبغداد".

وأشار إلى اعتقال بعض الأشخاص المرتبطين بالهجمات في العراق، مؤكدًا أن "الحكومة اتخذت إجراءات لحماية البعثات الدبلوماسية".

وألمحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أنها قد تغلق بعثتها الدبلوماسية في بغداد إن لم تتخذ إجراءات للسيطرة على العناصر المسلحة المسؤولة عن وابل من الهجمات مؤخرًا استهدف مصالح الولايات المتحدة وغيرها في العراق، وفقًا لما قاله مسؤولون عراقيون وأميركيون، الإثنين الماضي.

(ش ع)