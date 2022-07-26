وزير الخارجية العراقي يصل إلى نيويورك لمناقشة المجزرة التركية في زاخو

وجاء في بيان وزارة الخارجية على "تويتر"، أن "وزير الخارجية فؤاد حسين وصل إلى نيويورك لحضور الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الاعتداء التركي على الأراضي العراقية".

وقال مجلس الأمن الدولي، في بيان إن أعضاءه أدانوا "بأشد العبارات، الهجوم في محافظة دهوك العراقية في 20 تموز 2022، الذي أسفر عن مقتل 9 مدنيين على الأقل بينهم أطفال".

وأضاف البيان إن "أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأسر الضحايا والحكومة العراقية، وعن دعمهم للسلطات العراقية في تحقيقاتها بشأن الهجوم".

وجدد أعضاء المجلس التأكيد على دعم استقلال وسيادة ووحدة الأراضي العراقية، والعملية الديمقراطية والازدهار في العراق.

وبدورها أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، أن بيان مجلس الأمن يدعم موقف العراق، فيما أشارت الى أنه يعد الأول من نوعه.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "بيان مجلس الأمن بإدانة الاعتداء على سيادة العراق، هو الأول من نوعه في سياق سلسلة الانتهاكات التركيّة لسيادة وأمن العراق".

وأضاف أن "مضمون البيان يدعم موقف العراق ويضع إجراءات النظر بالاعتداء على السيادة الوطنية في سياق جديد".

وأثار هجوم دولة الاحتلال التركي على زاخو وارتكابها للمجزرة، ردود فعل من مسؤولين عراقيين وعرب وغربيين، كما طالبت جميع القوى السياسية في العراق باستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات فعلية لإيقاف الهجمات التركية، ونددت بموقف حكومة الكاظمي الضعيف.

(م ش)