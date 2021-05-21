وزير الخارجية الأميركي إلى الشرق الأوسط في الأيام القليلة المقبلة

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مساء الخميس في تغريدة على تويتر أنه سيتوجه إلى الشرق الأوسط "في الأيام القليلة المقبلة"، وذلك في أعقاب دخول اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حيز التنفيذ، بحسب وكالة فرانس برس.

وأضاف بلينكن إنه يتطلع "للقاء وزير الخارجية الإسرائيلي ومسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين وإقليميين آخرين".

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان إن بلينكن تحدث هاتفيًّا مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي الذي "رحب بالرحلة المرتقبة للوزير بلينكن إلى المنطقة، حيث سيلتقي وزير الخارجية في الأيام المقبلة نظيريه الإسرائيلي والفلسطيني ونظراء إقليميين للتباحث معهم في جهود التعافي والعمل معًا على بناء مستقبل أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين".

وكان الرئيس جو بايدن رحب باتفاق وقف إطلاق النار، معتبرًا أنه يمثل "فرصة حقيقية" للتقدم نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وكان بلينكن قال خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند: "أنا مستعد في أي وقت للذهاب إلى إسرائيل، إلى الشرق الأوسط، إذا كان ذلك يخدم غرض تجاوز العنف والمساعدة في العمل على تحسين حياة الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

(م ش)