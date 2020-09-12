وزير الإعلام البحريني: اتفاق السلام مع إسرائيل إحدى الجهود الدولية للتعايش السلمي

وأضاف الوزير في تصريحات لوكالة أنباء البحرين أن اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل هي خطوة واقعية تساعد على إنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقًا للمبادرة العربية.

وشدد على موقف مملكة البحرين الثابت والدائم تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، والتي تأتي في صدارة أولوياتها، وضرورة حصوله على كامل حقوقه المشروعة.

وقال: "كافة السوابق التاريخية تؤكد أن جميع مبادرات المملكة وقراراتها، كانت دائمًا تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، وحماية مقدراته، ولا يمكن لأحد المزايدة على المملكة في هذا الشأن".

وأوضح أن إعلان البحرين تأييد السلام مع إسرائيل يمثل إحدى الجهود الدولية للمملكة لنشر ثقافة السلام والتعايش السلمي في العالم.

هذا، وأشار إلى أن المملكة تلقت دعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمشاركة في مراسم التوقيع على اتفاقية السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل في 15 سبتمبر الجاري في البيت الأبيض.

وأضاف أن البحرين وافقت على المشاركة، حيث سيمثلها وزير الخارجية للتوقيع على إعلان تأييد السلام الذي سيساهم في إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.

(ي م)