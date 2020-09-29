وزير الدفاع اليوناني يؤكد خطط إنشاء قاعدة ثانية في خليج سودا

أعلن وزير الدفاع اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس عن خطط لبناء قاعدة بحرية ثانية في خليج سودا في جزيرة كريت، بالإضافة إلى التصديق على اتفاقيتين مع الولايات المتحدة بشأن برنامج إمداد الوقود المتبادل للقوات الجوية والبحرية.

وقال وزير الدفاع اليوناني في بيان أمام لجنة الدفاع والشؤون الخارجية بالبرلمان اليوناني، إن القرار جاء بناء على المعطيات التي فرضتها الظروف الحالية لتعزيز وجود اليونان العسكري في شرق المتوسط.

وأضاف "هذا في خططنا، لأنه تمليه علينا الظروف وأيضًا لأنه يجب أن يكون لبلدنا وجود في شرق البحر المتوسط". وقال باناجيوتوبولوس: "من أجل أن يحدث هذا، فإن قاعدة كريت البحرية بحاجة إلى التحديث والتقوية"، مضيفًا أنه من المتوقع تعديل اتفاقية التعاون الدفاعي المشترك بين اليونان والولايات المتحدة في الأيام القليلة المقبلة.

وقال: "الأمريكيون يولون أهمية استراتيجية هائلة لسودا".

وقال باناجيوتوبولوس، إن القاعدة الجديدة في سودا ستكون جزءًا من خطة الحكومة لتحديث القوات المسلحة وتعزيز قدراتها.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، زيارته إلى اليونان، حيث يزور قاعدة خليج سودا في جزيرة كريت برفقة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وفي سياق متصل سلط وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الضوء اليوم، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليوناني، على العلاقات الثنائية القوية مع اليونان وأعلن أن قاعدة سودا البحرية في جزيرة كريت ستصبح موطنًا للسفن الأميركية.

وقال بومبيو "القاعدة البحرية الجديدة في كريت ستساهم في تعزيز التعاون بين القوات البحرية الأمريكية واليونانية، ولدينا علاقة عسكرية مميزة مع اليونان ونسعى إلى توسيع التعاون معها".

ومن جهته أكد ميتسوتاكيس أن زيارة بومبيو أضافت صلة أخرى للعلاقات القوية بين اليونان والولايات المتحدة، وأشار بإسهاب إلى شرق البحر الأبيض المتوسط وإلى سلوك تركيا الاستفزازي.

وأضاف ميتسوتاكيس: "إنني أؤيد تصريح السيد بومبيو بأن العلاقات بين بلدينا لم تكن أبدًا وثيقة ومثمرة كما هي اليوم"، وأشار إلى أن سودا "تبرز باعتبارها النقطة الأكثر استراتيجية في المنطقة".

(م ش)