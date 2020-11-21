وزير الدفاع الروسي يصل يريفان للقاء باشينيان بعد انتشار قوات حفظ السلام في قره باغ

ونقلًا عن مصادر في الحكومة الأرمينية، فإن "شويغو وصل إلى يريفان، ويتوقع أيضًا وصول وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وكذلك نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ومسؤولين آخرين".

وأوضح المصدر أن أعضاء الوفد الروسي سيعقدون اليوم اجتماعًا مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

وتأتي الزيارة الأخيرة للوفد الروسي، غداة إعلان شويغو عن إتمام انتشار قوة حفظ السلام الروسية في منطقة آرتساخ/قره باغ، حيث باشرت تأدية مهامها وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم مؤخرًا بين روسيا وأذربيجان وأرمينيا.

وفي وقتٍ سابق من أمس الجمعة، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن "قضية التسوية في قره باغ مهمة لروسيا، بما في ذلك من وجهة نظر ضمان الأمن الداخلي"، فيما حذّر لافروف من وجود محاولات لعرقلة تطبيق الاتفاق حول قره باغ.

ووقّعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسية، في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، اتفاقًا لوقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.

(ي م)