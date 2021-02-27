وزير الدفاع القبرصي: تركيا تشكل خطرًا دائمًا على أمن قبرص

وأكد بتريدس أن بلاده ستشارك في اجتماع جنيف الذي سيجمع أطراف القضية القبرصية في نهاية شهر نيسان/أبريل، بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة للبحث في قضية الجزيرة المنقسمة إلى شطرين منذ العام 1974 بعد احتلال تركيا لجزء منها.

وقال بتريدس، لشبكة "العربية": "أود التأكيد على أن الحل يجب أن يرتكز ويراعي الاتفاقات وقرارات مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى قيم وأسس الاتحاد الأوروبي، ما يختلف اليوم هو أن تركيا وللمرة الأولى تبرز موقفًا خطرًا من خلال مطالبتها بحل الدولتين في قبرص، ولا يمكن أن يشكل ذلك منطلقًا منطقيًّا للتوصل إلى حل للقضية القبرصية" مضيفًا أن الموقف التركي يتخطى كل قرارات مجلس الأمن ولا يتماشى مع مبادئ الاتحاد الأوروبي.

وشدد على أهمية التحالفات القائمة بين قبرص ودول خليجية للتصدي للتدخل التركي في منطقة شرق المتوسط.

إلى ذلك، أفصح المسؤول القبرصي أن تركيا "تشكل خطرًا دائمًا على أمن قبرص لأنها تملك حضورًا عسكريًّا كبيرًا في المنطقة المحتلة من الجزيرة، كما أنها تعمل على زعزعة الاستقرار من خلال القيام بأعمال استفزازية دون احترام لحقوق وسيادة قبرص على مياهها الإقليمية".

وتابع المسؤول، "نعمل مع حلفائنا وشركائنا على التصدي للتدخل التركي في المنطقة، لقد بنت قبرص مروحة واسعة من الشراكات والتعاون مع دول في المتوسط والخليج العربي لدعم الاستقرار والازدهار والتعاون".

(د أ)