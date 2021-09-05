وزير الدفاع القبرصي: سنرد بقوة على ممارسات تركيا غير القانونية في البلاد

وقال وزير الدفاع القبرصي شارالامبوس بيتريدس، اليوم الأحد، أن بلاده لن تستسلم أمام "الأعمال غير قانونية والمواقف غير المقبولة" من الجانب التركي.

ونقلت وكالة الأنباء القبرصية عن الوزير قوله: "نرد بكل الوسائل المتاحة، من خلال عضويتنا في الاتحاد الأوروبي والتحالفات الاستراتيجية مع جميع دول الجوار والدبلوماسية الدولية، سعياً لتعزيز مواقفنا ومقترحاتنا".

وأضاف: "أوضحنا للمجتمع الدولي أن التسوية القبرصية لن تحيد عن قرارات الأمم المتحدة والإطار المتفق عليه بشأن اتحاد ذي منطقتين وطائفتين".

واتهم وزير الدفاع القبرصي تركيا في تصريحات سابقة بأنها تزعزع استقرار المنطقة وتصدّر فكر الإخوان من أجل مصالحها، متوقعاً فرض عقوبات أوروبية قريبة عليها بسبب سلوكها وتصرفاتها الأخيرة.

وأضاف أن المجتمع الدولي يطالب أنقرة بالتراجع فوراً عن خطواتها في فاروشا، وفق ما صرح به لشبكة العربية الحدث.

ولفت إلى أن تصرفات تركيا تعيق التوصل إلى حل لنزاع فاروشا، مشدداً على أنها تجاهلت كل القرارات الأممية المتعلقة بالبلدين.

وأضاف أن أردوغان قد رفض التعاون من أجل حل القضايا الخلافية، كذلك أعلن أن بلاده ستكمل التنقيب عن النفط والغاز في مياهها الإقليمية.

(د ع)