وزير الدفاع القبرصي: على الاتحاد الأوروبي توحيد موقفه إزاء تركيا

وأوضح وزير الدفاع القبرصي شارالامبوس بيترديس، من أن الأوضاع في شرق المتوسط تثير القلق، في ظل استمرار الاستفزازات التركية.

وأكد الوزير القبرصي، أن بلاده تلقت خلال الفترة الماضية العديد من رسائل الدعم والتأييد لموقفها حيال الأزمة، في ظل إجراءات أنقرة للتنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القبرصية.

ويتمحور الخلاف بين قبرص وتركيا حول التنقيب في مياه إقليمية مرتبطة بتقسيم الجزيرة بين القبارصة اليونانيين والأتراك، واحتلت أنقرة شمالي قبرص في عام 1974، ولا تحظى سوى باعتراف أنقرة.

كما عبرت اليونان، وهي أيضًا في نزاع مع تركيا على خلفية مياه شرق البحر المتوسط، عن قلقها من الخطوة التركية.

(ي م)