وزير الدفاع الإسرائيلي يزور أذربيجان

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد التقى نظيره الأذربيجاني اليوم، ذاكر حسنوف، في العاصمة باكو.

والتقى غالانت خلال زيارته التاريخية إلى باكو، الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، وبحث مع الآخر وحسنوف التنسيق الأمني المشترك بينهما، وتعزيز أطر التعاون بشكل عام.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، خلال الزيارة "هذه شراكة استراتيجية وأمنية واقتصادية سنعززها من الآن فصاعداً".

وأمس أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، أنه سيعمل على تحذير المسؤولين في أذربيجان مما وصفها بـ "أنشطة طهران الخبيثة"، وذلك قبيل مغادرته إلى باكو.

وفي وقت سابق، وصف سفير أذربيجان لدى إسرائيل، مختار محمدوف، علاقات بلاده مع إيران بأنها "في أدنى مستوياتها على الإطلاق".

وأعلنت الحكومة الأذربيجانية، الشهر الماضي، أنها "اعتقلت 9 أفراد على صلة بإيران بتهمة التخطيط لاغتيال مسؤولين، والعمل على إسقاط النظام الحاكم في أذربيجان".

كما اتهمت طهران أكثر من مرة، إسرائيل بأنها تسعى إلى تحويل أراضي أذربيجان إلى "ساحة لتهديد الأمن القومي لإيران".

(م ش)