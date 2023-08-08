وقال غالانت خلالَ جولةٍ له على الحدود الشمالية مع لبنان، إن إسرائيل لن تتردّد في استخدام كل قوتها لحماية أمنها، مشيراً بالوقت نفسه أن بلاده لا تريد الحرب.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إنه وصل إلى الحدود الشمالية مع لبنان لمتابعة الأحداث التي وقعت هناك مؤخرًا، والتقى بقادةٍ من الجيش والجنود.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية توتراً ملحوظًا في الآونة الأخيرة، ولا سيما بعد ضم إسرائيل الجزءَ اللبناني الشمالي من بلدة الغجر جنوب شرقي لبنان، بنصب إنشاءاتٍ له هناك، ووضع سياجٍ شائكٍ وجدارٍ إسمنتي حول البلدة، بينما نصبَ حزب الله اللبناني بدوره خيمتَين في منطقة مزارع شبعا التي تسيطر عليها إسرائيل.

(سـ)